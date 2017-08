MEMÓRIA POLÍTICA DE FEIRA – ‘O matreiro prefeito José Falcão’, por Adilson Simas

As eleições gerais de 1982 já estavam na ordem do dia.

Entre as muitas novidades, o PDS entrou no lugar da Arena, o PMDB substituiu o MDB e o PT fazia a estreia com o nome do médico Antônio Ozetti sendo o candidato a prefeito.

Rompido com os antigos companheiros, desde que perdeu a eleição para deputado federal,José Falcão aderiu ao carlismo, se filiando no PDS.

Na quinta-feira, 6 de agosto de 1981, o repórter do Feira Hoje perguntou a Falcão se ele seria candidato a prefeito em 1982.

Matreiro, Falcão respondeu lambendo os lábios:

– Pode ser utilizado ou não, mas meu nome está na bandeja…

