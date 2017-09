Feira do Sobradinho vai ganhar um Galpão de Carnes; obra começou

Começa na manhã desta segunda-feira, 25, a construção do Galpão de Carnes da feira livre do bairro Sobradinho, uma das mais antigas da cidade. O início das obras foi autorizado pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho, na manhã deste domingo, 24, durante visita ao entreposto comercial e é o cumprimento de mais um compromisso assumido com a comunidade.

As obras englobam recursos da ordem de R$ 250 mil e resultarão na construção de 40 boxes em galpão coberto para atender aos comerciantes de carnes bovina, carneiro, suínos, frangos e vísceras. Serão executadas pela empresa GMC Construtora e Aluguel de Máquinas, num prazo de cerca de 6 meses, conforme previsão do proprietário da empresa, José Adailton dos Santos Nunes.

O galpão será construído com estrutura de concreto pré-moldado e com cobertura metálica. Conforme o projeto, as árvores no entorno serão preservadas.

A iniciativa, conforme ressaltou o prefeito José Ronaldo, atende às exigências da Portaria 304 do Ministério da Agricultura visando garantir qualidade na comercialização de carnes. Com isso saem as antigas barracas de madeira e entram boxes em alvenaria com revestimentos cerâmico e espaço para instalação de câmeras frias.

José Ronaldo lembrou que estava cumprindo compromisso assumido com os feirantes da feira livre do Sobradinho de fazer as obras de cobertura do equipamento visando proporcionar a modernização.

Durante a autorização para início das obras, o prefeito José Ronaldo esteve acompanhado do secretário de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico (Settdec), Antônio Carlos Borges Júnior; do presidente da Câmara, José Carneiro Rocha, dos vereadores João Bililiu, Ron do Povo, Gilmar Amorim e Marcos Lima e do suplente de deputado federal Zé Chico, além de populares.

(Secom/PMFS)