UEFS participa do “Dia C da Ciência” nesta quarta

Divulgar a produção científica das universidades e dos centros e institutos tecnológicos é o principal objetivo do “Dia C da Ciência”, que aconteceu nesta quarta-feira (25) em todo Brasil, parte da programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A atividade também ocorreu na Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), que tem programação durante todo o dia.

Pela manhã a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PPPG) elaborou, no hall do Prédio da Reitoria, uma exposição de banners com dados dos programas de pós-graduação da Universidade e dos trabalhos desenvolvidos por professores e alunos desses programas. À tarde, no mesmo local, a comunidade acadêmica e externa participa de uma Roda de Conversa com as coordenações da pós graduação da Uefs. Além disso, estudantes de diversos cursos da área das ciências exatas e naturais tiveram oportunidade de divulgar seus trabalhos de pesquisa para a comunidade acadêmica e para os visitantes externos.

De acordo com Vera Martin, coordenadora da Pós-graduação, esta é uma oportunidade de dar a devida relevância à produção científica desenvolvida no Brasil. “A importância deste evento que ocorre nacionalmente é poder mostrar que a ciência que produzimos no país existe e que há a necessidade de investimentos na pesquisa e na pós-graduação”, ressaltou.

Com informações UEFS Notícias.