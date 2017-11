Feira está no 1.824° lugar no ranking nacional de esgotamento sanitário

Segundo dados divulgados pelo IBGE, apenas 60% dos domicílios em Feira de Santana possui esgotamento sanitário ‘adequado’.

No ranking comparativo com outros municípios do Brasil, Feira de Santana ocupa o 1.824° lugar e em relação aos 417 da Bahia ele está em 65° lugar.

O esgotamento sanitário é uma das quatro vertentes do saneamento básico, que envolve, além desse serviço, o de abastecimento de água, a drenagem de águas pluviais e a gestão dos resíduos sólidos.

Nos dados do IBGE não constam esses outros itens do saneamento básico, mas sim sobre a ‘urbanização de vias públicas’ que diz respeito às presença presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio.

Nesse aspecto a colocação de Feira de Santana é ainda pior: apenas 17,1% das ruas estão adequadamente urbanizadas e no ranking comparativo.com 5570 municípios brasileiros Feira está no 2099° lugar e no Estado no 88°.