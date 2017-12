‘PMDB de Geddel’ assume Prefeitura de Feira se Ronaldo for candidato ao Senado

Com a candidatura do Prefeito de Feira, José Ronaldo (DEM) ao Senado Federal no próximo ano, a Prefeitura de Feira de Santana vai ser ocupada pelo vice-prefeito Colbert Filho, filiado ao PMDB que na Bahia ainda tem como presidente o ex-ministro Geddel Vieira Lima.

O Prefeito já confirmou que será candidato em 2018 mantendo no entanto aquela tradicional ‘ponta de mistério’ que sempre faz, ou seja, não diz se ao Senado ou à Câmara Federal.

Mas comemorou, e com razão, os 14 por cento obtidos na última pesquisa sobre candidatos à ‘Câmara Alta’.

Com 14%, Ronaldo é o segundo colocado dentro do seu grupo (o primeiro é o ex-prefeito de Salvador, Antônio Imbassahy, do PSDB).

Com o PMDB sem força para reivindicar um lugar na chapa, deve ir mesmo Ronaldo e sem precisar abrir mão do DEM. Sem Geddel na cadeia, dois nomes do DEM na chapa de ACM Neto era impensável.

Mas agora a situação é outra.

Além disso, Colbert na Prefeitura do segundo maior colégio eleitoral da Bahia, pode servir como uma ‘compensação’ à exclusão do PMDB na majoritária oposicionista.