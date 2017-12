Primeira etapa da obra no telhado do Feiraguay fica pronta no sábado

Iniciada em outubro, a primeira das quatro etapas das obras de reforma do telhado do Shopping Popular Feiraguay, um dos mais requisitados centros comerciais do Estado, está prevista para ser entregue no próximo dia 9,sábado.

Dentro do cronograma, ainda esta semana, a ENGESET (empresa responsável pelas obras de reforma do entreposto comercial), estará colocando as telhas termo acústicas, com o objetivo de proporcionar maior conforto aos comerciantes e consumidores do equipamento.

Consta da reforma do telhado a instalação de uma claraboia se estendendo por todo o corredor central que, além de impactar em economia no consumo de energia elétrica, vai deixar os corredores mais ventilados e mais bem iluminados com o aproveitamento da luz natural.

De acordo com Roque Pedro de Brito Júnior, secretário da Associação dos Vendedores Ambulantes de Feira de Santana (AVAMFS), “a segunda etapa do projeto de reforma será iniciado em janeiro, enquanto isso, os toldos que se encontram distribuídos nas ruas laterais serão desmontados”, disse.

As três etapas seguintes serão realizadas paulatinamente, obedecendo o deslocamento dos comerciantes dos corredores atingidos pelas obras para as ruas próximas, onde foi criada a estrutura de um outlet center, com demarcação de boxes, iluminação adequada, e piso coberto com paletes.

As obras consumirão recursos da ordem de R$ 1,5 milhão. Deste total, R$ 1.050 milhão provém de emenda parlamentar do então senador João Durval Carneiro, através do suplente de deputado Zé Chico.

Os R$ 450 mil restantes correspondem a contrapartida de 40% da Prefeitura Municipal, que intermediou o recurso através das secretarias de Gestão e Convênios, e Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico (SETTDEC).