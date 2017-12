Chinês dono do Shopping Popular vai receber título de ‘Cidadão Feirense’

O empresário chinês Zuo Xurong, um dos donos do Shopping Popular que está em construção no Centro de Abastecimento, vai receber um título de ‘Cidadão Feirense ‘ da Câmara de Vereadores de Feira de Santana.

A iniciativa nao será tomada agora no calor da revelação do sócio chinês no polêmico empreendimento feita pelo jornalista Glauco Wanderley, por razões óbvias, mas é só uma questão de tempo.

A Câmara não deixa escapar a oportunidade de homenagear “quem muito faz por Feira de Santana”, ou seja, geralmente quem ocupa algum cargo público de destaque ou, principalmente, tem proeminência econômica, guardadas as exceções.

Com Zuo Xurong não será diferente, por exemplo, do que ocorre todos os comandantes do 35° Batalhão de Infantaria do Exército que chegam em Feira de Santana, mesmo que sejam ‘interinos’ e passem bem pouco tempo pela cidade.

É bem provável que o projeto de lei para homenagear ‘o dragão chinês que escolheu investir em Feira‘ já esteja digitado, só aguardando a inauguração do Shopping, prevista para o próximo ano.

Você duvida?