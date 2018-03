Frente Nenhum Direito a Menos vai fazer manifestação na Praça do Nordestino em Feira dia 8

A “Frente Nenhum Direito a Menos” estará nas ruas de Feira de Santana nesta quinta-feira (08 de Março), Dia Internacional da Mulher, “exigindo o fim do feminicídio, da violência contra a mulher, a legalização e descriminalização do aborto (Não à PEC 181!), dirá não à Reforma da Previdência #ForaTemer”

“A Greve Internacional de Mulheres é uma forma de darmos visibilidade, denunciarmos e enfrentarmos as diversas formas de violência sofridas pelas mulheres em nossa sociedade. Todas nós, trabalhadoras, mães, negras, indígenas, lésbicas, bissexuais, trans e demais identidades divergentes do padrão cis-hetero-normativo, somos forças de resistência à toda a opressão, desigualdade e discriminação do sistema de dominação no mundo pelo capital.”