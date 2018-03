Loja Riachuelo foi alvo de protesto das mulheres em passeata pelo centro de Feira de Santana

A loja Riachuelo foi alvo de protesto das mulheres que participavam da passeata do dia 8 de Março, o Dia Internacional da Mulher, na avenida Senhor dos Passos no centro de Feira de Santana.

Aos gritos de ”machista’ e ‘golpista’, a passeata parou alguns instantes defronte à loja dessa rede que pertence ao grupo empresarial que tem à frente o empresário Flávio Rocha que desponta como um dos líderes da direita brasileira e apoiador do governo Temer.

Uma manifestante ao microfone gritava contra a rede de confecções, acusando-a de exploradora de mulheres. O nome de Rocha não foi citado.

A manifestação das mulheres, liderada pela APLB (Sindicato dos Professores) e outras entidades de esquerda, começou no início da manhã com uma concentração no estacionamento da Prefeitura, culminando com a passeata pelas principais ruas do centro.