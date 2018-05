Colbert anuncia para o fim do ano a inauguração do BRT de Feira de Santana

Ao completar 30 dias no governo de Feira de Santana, o prefeito Colbert Martins anunciou uma data para inaugurar o sistema BRT que está em implantação há mais de três anos: no final deste ano.

O anúncio foi feito em entrevista na rádio Nordeste FM.

O BRT foi a obra mais contestada nos últimos tempos em Feira de Santana. O projeto sofreu críticas de todos os setores da comunidade.

O Prefeito comentou também sobre a obra do shopping popular e voltou a criticar o governo da Bahia com a questão do Aeroporto da cidade.

