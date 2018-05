Feira de Santana recebe o 8° Circuito Cultural Belgo Bekaert

Com o clássico “Chapeuzinho Vermelho”,encenado pela companhia teatral mineira O Trem, será lançado no sábado, 26, em apresentação aberta ao público, o 8° Circuito Cultural Belgo Bekaert.

O esperto comecc às 16 horas, no Centro de Esportes e Artes Unificados (CEU), no bairro Cidade Nova, em Feira.

Com atrações direcionadas ao público infantil, o Circuito Cultural Belgo Bekaert volta ao seu formato original com apresentações abertas ao público.

O programa já levou mais de 73 mil espectadores às 326 apresentações realizadas em teatros, praças e escolas de Feira de Santana.

No ano passado, o projeto realizou 48 apresentações teatrais em 43 escolas da rede pública municipal de ensino da cidade, com um público total de 8.919 espectadores.

“A Belgo Bekaert, por meio da Fundação ArcelorMittal, tem cumprido seu papel social ao ampliar o acesso à cultura e levar teatro de qualidade e com conteúdo educativo para crianças e jovens. ”, afirma Carla Maisk, gerente de RH da Belgo Bekaert de Feira de Santana.

A montagem de “Chapeuzinho Vermelho”, da Companhia de Teatro O Trem, de Minas Gerais, faz uma releitura da clássica história da menina que vai pela floresta levar doces para a avó e acaba se encontrando com um lobo mau.

Nesta versão, os atores da trupe apresentam o ponto de vista de cada um dos personagens – afinal, todos querem sair como inocente ou herói desta história.

Com música e muita criatividade, os atores vão se revezando em todos os papéis.

Sem perder o humor, esta versão do clássico da literatura mundial aborda temas e discussões da atualidade.

A peça tem duração de 50 minutos. Recomendação etária: 4 anos.