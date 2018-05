Festival de Sanfoneiros de Feira de Santana voltou em grande estilo e lotou o CUCA

Na mesma noite que a alegria brotou da agilidade dos dedos nos baixos, o som do fole contou detalhes de cada canto de onde veio quem divide o mesmo amor pela sanfona. Não importou a idade e nem o tempo de afeto pelo instrumento. Cada candidato, da sua maneira, se entregou ao encontro marcado com a sanfona, protagonista da grande final do 8º Festival de Sanfoneiros da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), que aconteceu na noite de quarta-feira (23).

Os 12 finalistas da noite disputaram a premiação de três categorias: infanto-juvenil, categoria 1 / até 8 baixos e categoria 2 / acima de 8 baixos. A vibração do público, a cada apresentação, parecia um agradecimento pelos acordes das sanfonas. E, dentre os finalistas, teve quem encantou a plateia e também os jurados: Luizinho (até 8 baixos) e Jefinho do Acordeon (acima de 8 baixos), foram os grandes vencedores tanto do prêmio júri popular quanto do primeiro lugar pelo júri oficial.

Na categoria 1, o segundo lugar ficou para André Gaudino e o terceiro colocado foi José Apóstolo dos Santos. Já na categoria 2 a segunda colocação ficou para Luiz Carlo Freitas e Daniel Gomes Neto foi premiado pelo terceiro lugar. Além de troféus, os artistas receberam premiação em dinheiro.

As apresentações da categoria infanto-juvenil, novidade nesta edição do Festival, foi um dos momentos mais esperados da noite. Os jurados decidiram pela premiação em primeiro lugar para Cícero Paulo Feitosa, a segunda colocação foi de Pedro Gabriel Feitosa e o terceiro lugar ficou com Thiago Figueiredo.

Quem esteve no Centro Universitário de Cultura e Arte (Cuca), onde o evento aconteceu, ainda curtiu o show do sanfoneiro Targino Gondim, no encerramento da programação. O Festival de Sanfoneiros foi realizado pela Uefs, através do Cuca, em parceria com a Secretaria

Foto e texto: Ascom/UEFS