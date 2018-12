Interessados em participar dos festivais Vozes da Terra e Gospel devem se inscrever até segunda (10)

As inscrições para os festivais metropolitano de música Vozes da Terra e Gospel serão encerrados nesta segunda-feira, 10, até as 17h – foram iniciada no dia 26 de outubro. Estão sendo feitas exclusivamente pelos links http://www.feiradesantana.ba.gov.br/funtitec/arq/Edital_VOZES-DA-TERRA_2018.pdf e o http://www.feiradesantana.ba.gov.br/funtitec/arq/Edital_GOSPEL_2018.pdf.

Apenas serão aceitas músicas inéditas. Neste ano, os internautas escolherão um vencedor em cada um dos festivais – que corresponderá ao segundo lugar, cuja premiação, sem os descontos legais, será de R$ 5 mil. O vencedor pelo júri técnico receberá 7 mil e o melhor intérprete ganhará R$ 2 mil.

O Vozes da Terra vai acontecer pela 16ª vez e o Gospel, pela 8ª. Vitoriosa da primeira edição do Vozes da Terra – que era de interpretação, com “O bêbado e o equilibrista”, Railda Melo já se inscreveu e vai defender o samba “Stand by”, de sua autoria. “O festival é uma grande vitrine para quem começa e que já está labutando com música”, diz ela.

A cantora, que conquistou o segundo lugar na segunda edição e um terceiro anos depois, disse estar confiante no potencial da sua música. “O nível dos candidatos e a qualidade das músicas são altos. Por isso, todos nós devemos estar preparados para a disputa que é muito salutar”.

A pré-seleção para o Vozes acontece dia 26 e o Gospel será realizada no dia 28 deste mês, quando serão definidos 15 candidatos à final – em cada um dos festivais. Respectivamente, os resultados serão divulgados nos dias 3 e 4 de janeiro. A comissão vai julgar letra, poesia e métrica. A final do Vozes está marcada para o dia 30 de março e o do Gospel, dia 13 de abril.

SECOM/Prefeitura