Comércio de Feira já funcionará neste domingo

O comércio do centro de Feira de Santana já está funcionando em horário especial. O acordo entre os sindicatos patronal e dos empregados está relacionado ao período natalino, quando as demandas neste setor aumentam – é o principal período de vendas.

Nesta semana, até sexta-feira, as lojas estão autorizadas a funcionar até as 19h. No sábado, até as 18h e no domingo, fecharão às 17h.

Entre os dias 17 e 22, as lojas ficarão abertas até as 20h; no dia 23, até as 15h, 24 até as 16h. No dia 31 até as 16h. O disposto não impede o pagamento de horas extraordinárias, assim como de qualquer outro adicional devido, consoante à legislação trabalhista ou acordo coletivo de trabalho.

SECOM/Prefeitura