Finalistas do Vozes da Terra começam a gravar CD do festival

As gravações dos CDs com as participações dos finalistas dos festivais metropolitanos Vozes da Terra e Gospel já foram iniciadas. A expectativa da Fundação Egberto Costa, autarquia da Prefeitura de Feira de Santana que promove ambos os eventos, é de que esta parte do trabalho seja finalizada dentro de 25 dias.

Cada um dos festivais terá 15 finalistas e as músicas estarão disponíveis no site da Prefeitura de Feira de Santana para que o público vote e escolha a da sua preferência. A canção mais votada será considerada campeã na categoria internet.

As gravações estão sendo realizadas no estúdio do cantor Paulo Bindá, alternadamente. “Pela manhã gravamos uma música do festival Gospel e pela tarde, uma do Vozes da Terra”, explica o músico. A banda vai acompanhar todos os candidatos – exceto aqueles que optarem por apresentação solo.

Os arranjos das músicas, diz Paulo Bindá, foram sugeridos pelos intérpretes ou compositores, que os conceberam. “Os candidatos, nas fases iniciais das inscrições, já apresentaram suas ideias sobre o acompanhamento das suas músicas. A gente apenas vem apresentando algumas sugestões”.

A votação para o Vozes será aberta no dia 1º de março e encerrada dia 30 do mesmo mês, quando acontece a grande final. Para o Gospel, a votação pela internet começa dia 14 de março e será finalizada no dia 13 de abril, dia da final. Neste ano, a soma dos prêmios vai chegar a R$ 28 mil.

Os vencedores pelo júri técnico vão receber R$ 7 mil, cada um. Já a premiação para os campeões de voto pela internet será de R$ 5 – para cada um dos festivais. Os melhores intérpretes ganharão R$ 2 mil, cada. Os festivais Vozes da Terra e Gospel são patrocinados pela Fundação Cultural Egberto Costa.

SECOM/Prefeitura