Por que Feira de Santana tem se tornado uma das melhores cidades para se viver no país

A cidade de Feira de Santana tem ganhado cada vez mais destaque no cenário nacional nos últimos tempos. O município que, segundo estimativas do IBGE em 2018 já havia ultrapassado a marca de 600 mil habitantes, é a segunda mais populosa da Bahia, e uma das maiores cidades fora das regiões metropolitanas das capitais estaduais no Brasil.

Há quatro anos, a cidade foi ranqueada como a quinta do país em qualidade de vida. Segundo dados do IBGE, Feira de Santana teve um PIB de R$ 13,1 bilhões em 2018, o terceiro maior PIB do Estado, e primeiro no interior. Projetos de expansão das ligações ferroviárias e rodoviárias entre Salvador e Feira de Santana tendem a potencializar ainda mais a economia da cidade, servindo de polo logístico dos fluxos de mercadorias entre a capital e o interior.

Além do pujante crescimento econômico, Feira de Santana tem se destacado especialmente pelos investimentos sociais em educação e saúde, estando em sexto lugar neste quesito entre as grandes cidades do país em 2015. Outro fator que incide diretamente na qualidade de vida do município é a sua quantidade de parques urbanos, organizados em torno de diversas lagoas que se formaram na região.

Foto: Azevedo11

A posição geográfica de Feira de Santana é estratégica para o crescimento do município, servindo de ponto de contato imediato entre a capital, Salvador, e o interior da Bahia, o que a faz levar a alcunha de como a “Princesa do Sertão”. Destacam-se os setores de serviços e comércio, relacionados diretamente aos fluxos de pessoas e mercadorias entre as regiões do interior da Bahia e da região Nordeste, e a capital do estado. Assim, a cidade nucleia uma grande população flutuante das regiões vizinhas que se dirige à cidade para ter acesso a uma vasta diversidade de serviços urbanos.

O potencial de crescimento de Feira de Santana está associado diretamente às mudanças simbólicas no Estado da Bahia, que objetiva ir além de ser visto como um lugar de festas e turismo de lazer, e se integrar cada vez mais ao circuito global de eventos. São diversos eventos recentemente realizados no Estado, que vão desde a área de negócios e empreendedorismo, até etapas de eventos esportivos de porte internacional, como a BSOP (Campeonato Brasileiro de Poker).

É claro que Salvador concentra a maior parte dos eventos de grande porte, mas as cidades do interior também podem se aproveitar desse novo potencial do Estado.

Exemplo disso foi a etapa de competição internacional de jiu-jitsu do International Pro/UAE Jiu Jitsu Federation em Eunápolis, no sudeste baiano, em setembro de 2018. Outro caso importante é o ChocolatFest realizado em Ilheus, apostando na integração à alta gastronomia internacional, exportando chocolates de alto padrão para o exterior, apoiado na grande produção de cacau da Bahia.

A ideia é diversificar a capacidade de atração turística do Estado, que já conta com alto fluxo de turistas que se encaminham à Bahia para aproveitar suas festas e belezas naturais, que contabilizaram aproximadamente 15 milhões de visitantes em 2016, 600 mil destes vindos de fora do país.

Foto: Turismo Bahia

Feira de Santana é enquadrada como o polo principal do roteiro turístico do “Caminhos do Sertão”. A cidade foi classificada na categoria B pelo Ministério de Turismo nacional por sua infraestrutura turística, e é vista como estratégica na expansão e diversificação da atividade turística no Estado e no Nordeste.

Distante das belas praias do litoral baiano, as atrações turísticas da cidade se destacam justamente pelo seu caráter cultural e educacional. Destacam-se, no cenário estadual, o Mercado Municipal da Cidade, o Museu Tecnológico Parque do Saber, o Museu Casa do Sertão, e o Observatório Antares, centro de pesquisa ligado à Universidade Estadual de Feira de Santana.

Estas atrações turísticas, aliadas ao crescimento recente da economia e da qualidade de vida fazem da cidade um potencial alvo de eventos de diversas naturezas. Nos últimos anos a cidade tem sediado diversos eventos, que vão desde a temática esportiva como meia-maratonas e campeonatos de vôlei de praia, até simpósios e colóquios acadêmicos universitários e workshops empresariais. Apenas nos dois primeiros meses de 2019 já foram realizados mais de 60 eventos destes tipos na cidade.

O reconhecimento do crescimento econômico e de qualidade de vida, portanto, é crucial para que a cidade siga crescendo, e se consolidando como um importante centro urbano no cenário nacional, recebendo cada vez mais eventos e turistas ao longo dos próximos anos.