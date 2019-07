Professor Novaes manda sugestão para Colbert sobre o trânsito nas ‘horas de pico’ em Feira de Santana

Professor aposentado da UEFS, o engenheiro civil e autodenominado ‘matematiqueiro’, Carlos Novaes é uma pessoa bastante conhecida em Feira de Santana.

Frequentador assíduo do shopping Boulevard e das rodas de conversa que se formam nos cafés, Novaes é também um pensador polemista e autor de um intrigante livro sobre Matemática que derruba parâmetros tradicionais dessa ciência.

Nessa carta ao prefeito Colbert Martins, que protocolou na Prefeitura de Feira de Santana, Professor Novaes sugere que sejam flexibilizados os horários de entrada e saída dos setores de comércio e serviços de Feira de Santana, de modo a diluir os engarrafamentos formados pelo fluxo de pessoas saindo ou entrando no trabalho, os chamados ‘horários de pico’.

Leia a carta, na íntegra:

Excelentíssimo Sr. Dr. Colbert Martins Filho.

Prefeito de Feira de Santana.

Prezado Senhor.

Fazem anos que vejo a problemática dos trânsitos em nossas grandes cidades e modestamente tenho a minha opinião, que transcrevo no artigo que está abaixo, que gostaria que Vossa Excelência lesse.

È uma pequena contribuição que tenho sobre o assunto.

Obrigado pela atenção e felicidades.

Sobre os horários de pico

Tem umas coisas hoje em dia que precisam ser modificadas em cidades e uma delas são os horários de pico.

Quase todo mundo começa a trabalhar oito horas da manhã e termina às seis horas da tarde e isto faz que antes das oito e depois das dezoito haja uma concentração de movimentação enorme de pessoas, principalmente nas grandes cidades, fazendo com que haja as famosas horas de picos. Assim, nestes horários nem os metrôs resolvem mais nas grandes cidades.

Por que as nossas prefeituras, nossos poderes públicos, não modificam estes horários, por exemplo, ao invés da entrada as oito, eles sejam das sete às nove horas da manhã ou alternativa que melhor convier e à tarde seria das cinco às sete da noite?

Se ao invés de um único horário de pico, as oito, tivéssemos três, 7, 8 e 9, as concentrações seriam três vezes menores e assim, todos os sistemas que já existem hoje, metrôs, ônibus, já seriam suficientes, e isto faria com que os custos de manutenção de nossas cidades e o conforto de nossos cidadãos seriam melhores.

Por que todo mundo tem que entrar no trabalho às oito horas, comércio, indústria, serviços?

Isto é apenas uma opinião de um leigo, que nem conhece as leis que regem esta movimentação do trabalho, mas achamos que deveriam ao menos ser testadas. Como não temos acesso às prefeituras, fazemos esta sugestão.

Assim todo o sistema viário de nossa cidade teria uma modificação de seus picos, que seriam menos intensos que os de hoje.

Não precisa de BRT nem sistemas modernos e nem de novos viadutos.

Tudo o que já existe já seria suficiente para nossa movimentação.

Feira de Santana 25/07/2019

Professor Carlos Pereira de Novaes. carlospdenovaes@gmail.com