Preço da passagem de ônibus em Feira de Santana pode chegar a R$4,20

Ex-membro do Conselho de Transportes de Feira que se reúne amanhã,o economista Antonio Rosevaldo acredita que a tarifa do transporte coletivo em Feira vai ser reajustada para algo em torno de quatro reais e vinte centavos.Atualmente ela custa 3,95.

Esta semana ele disse em programas de rádio que a tarifa deve ficar entre $4,15 e 4,20.

“Aí eu já emendo com uma pergunta: vai ter mais fuga de usuários do sistema? Alguém precisa avisar aos envolvidos na treta que subir agora vai ser um tiro no pé. Precisa baratear a tarifa e isso tem de ser feito com mais embarques”, disse o economista

Antônio Antonio Rosevaldo Ferreira.