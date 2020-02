Colbert empossa 61 novos professores; Marlede comemora: “fruto da luta da nossa entidade”

O prefeito de Feira de Santana, Colbert Filho, deu posse a 61 professores aprovados no concurso público realizado em 2018.

Por desistência ou outros motivos de ordem pessoal, dos 100 primeiros classificados naquele certame, 39 não atenderam à convocação da Secretaria Municipal de Educação.

Foram aprovados 919 candidatos. Os que não foram nomeados nesta leva passam a integrar o cadastro reserva da Governo Municipal, podendo ser nomeados de acordo com a demanda escolar e as necessidades da Secretaria de Educação.

No auditório da Secretaria de Educação, a solenidade foi prestigiada por familiares dos professores nomeados, e contou com as presenças de secretários do governo.

A professora Marlede Oliveira, presidenta da APLB também presente no local, comemorou depois nas redes sociais:

“Nesta manhã de sexta dia 31, a direção da Aplb esteve presente a posse de mais 61 Professores Concursados do Municipio de Feira de Santana, fruto da luta da nossa entidade.”