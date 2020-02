Targino Machado é ou não candidato a Prefeito? decisão é fato político mais aguardado em Feira de Santana

A candidatura, ou não, do deputado estadual Targino Machado (DEM) a Prefeito é o fato político mais esperado em Feira de Santana por esses dias que antecedem os da “janela partidária” (5 de março a 5 de abril)quando políticos com mandatos poderão mudar de partido.

Ex-líder da oposição na Assembléia Legislativa da Bahia, o deputado “ameaça’ candidatar-se desde o ano passado, criando uma onda de expectativas e de apoios inusitados na política feirense.

Visto como uma alternativa a parcela do grupo liderado pelo ex-prefeito José Ronaldo que não vê o atual prefeito Colbert Martins Filho como uma boa candidatura, Targino ampliou seu campo de apoio ao ponto de diversos diretores e cargos de confiança do governo declararem apoio abertamente ao deputado.

O desgaste de Colbert no governo, em grande parte alimentado por esse grupo ‘targinista’ que tem tentáculos fortes na Câmara de Vereadores e na imprensa, não se deu ao ponto do líder do grupo, José Ronaldo, ser obrigado a buscar outro candidato.

A postura de Colbert, de extrema fidelidade e discrição no comando da Prefeitura, além de outros aspectos mais pragmáticos, contribuíram muito para que isso não acontecesse.

Desiludidos, por diversos sinais emitidos pelo próprio Ronaldo, os ‘targinistas’ já não têm mais esperança de que a legenda do DEM tenha espaço para o deputado se candidatar. O partido, historicamente dominado por Ronaldo deve coligar com o MDB e, muito provavelmente, indicar o vice para Colbert candidato.

Para onde vai Targino agora? Com personalidade forte, o deputado continua alimentando o ‘baixo clero’ com rompantes e ameaças de candidatura em “qualquer outro partido”. Muito acreditam, mas muitos também acham que não passa de bravata e jogo de barganha do deputado que, segundo esses, vai terminar “calando o bico” num acordo com o hábil José Ronaldo…

Candidato ou não, Targino já fez um estrago no ‘ronaldismo’. Pela primeira vez, há 20 anos, o grupo começa uma pré campanha fracionado.

Por isso é grande a expectativa em torno da decisão inclusive no campo oposicionista:

Se for candidato, vai retirar votos do campo ronaldista que também vai sofrer migração para o ex-ronaldista Carlos Geilson, pré candidato oficial a Prefeito pelo ‘Podemos’. Situação que, certamente, beneficiará o deputado Zé Neto, pré candidato oficial do PT.