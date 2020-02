Feira faz parte da campanha de vacinação contra sarampo neste sábado

Todas as 115 unidades básicas de saúde e de saúde da família estarão funcionando neste sábado, 15, oferecendo a vacinação contra o sarampo. A programação faz parte da campanha nacional de vacinação promovida pela Prefeitura de Feira de Santana, através da Secretaria Municipal de Saúde.

As unidades estarão funcionando em regime de plantão das 8h às 17h na zona urbana e das 8h às 16h30 na zona rural, oferecendo também atualização da caderneta de vacinação.

Pessoas de cinco a dezenove anos de idade, não vacinadas ou com o calendário de vacinação incompleto, fazem parte do público alvo da campanha. A meta é imunizar 95% do público alvo.

“A campanha é voltada para pessoas nessa faixa etária, mas isso não significa que pessoas com idade inferior ou superior não possam ser vacinadas. Caso a pessoa tenha dúvidas é preciso se dirigir a unidade de saúde para verificar a situação”, explica a coordenadora do setor de imunização, Simone Neves.

Ainda de acordo com ela, a vacina contra o sarampo é tríplice viral, protege contra o sarampo, caxumba e rubéola, e possui imunidade vitalícia.

“Pessoas com o calendário de vacinação contra o sarampo completo, ou seja, com duas aplicações da vacina, não precisam ser vacinadas”, afirma a enfermeira.

A campanha segue até o dia 13 de março em todas as unidades básicas de saúde e de saúde da família de Feira de Santana. O Governo do prefeito Colbert Martins Filho assegura o abastecimento da vacina e até o momento o município recebeu cinco mil doses.

Sarampo – O sarampo é uma doença infecciosa exantemática aguda, transmissível e extremamente contagiosa, podendo evoluir com complicações e óbitos, particularmente em crianças desnutridas e menores de cinco anos de idade.

A transmissão ocorre de pessoa a pessoa, por meio de secreções respiratórias, no período de quatro a seis dias antes do aparecimento de manchas avermelhadas (exantema) até quatro dias após.

Precaução – O prefeito Colbert Martins Filho, médico por formação, informa que ao perceber sintomas de febre ou doenças agudas moderadas ou graves é necessário adiar a vacinação, bem como em casos transplantados de medula óssea, pessoas em uso de hemoderivados, crianças em uso de drogas imunossupressoras, quimioterapia antineoplásica ou uso de corticosteroides. “Pessoas com alergia a proteína do leite devem informar ao profissional de saúde”, alerta.

Contraindicação – A vacina contra o sarampo possui contraindicação para crianças menores de seis meses, pessoas que sofreram reação alérgica com presença de urticária e comprometimento respiratório após aplicação de doses anteriores da vacina e pessoas com imunodeficiência congênita ou adquirida.

O Ministério da Saúde recomenda que seja evitada a gravidez por 30 dias após a administração da dose da vacina. Mas se caso seja aplicada, não é indicada interrupção da gravidez.

fonte: Secom.PMFS