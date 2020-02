Maqueiros do HEC raspam cabeça em apoio a crianças com câncer

Com o objetivo de fortalecer a campanha do Dia Internacional de Combate ao Câncer Infantojuvenil (neste sábado, 15/02) e dar apoio às crianças que realizam tratamento oncológico no Centro de Oncologia Infantojuvenil (COI) do Hospital Estadual da Criança (HEC), um grupo de cinco maqueiros da unidade realizou uma ação para raspar os cabelos.

A atividade contou com a participação de uma das pacientes do COI, que está há 1 ano e 7 meses em tratamento de uma leucemia mieloide aguda.

Jean Santana, um dos maqueiros idealizadores da ação, falou da importância e da felicidade em realizar a atividade em apoio às crianças do HEC.

“Esse é um desejo desde quando comecei a trabalhar no Hospital, há sete meses, e hoje estamos realizando em conjunto com outros maqueiros. Me inspirei, inclusive, no maqueiro Leo, que tem uma filha que faz tratamento no COI e é para nós uma grande inspiração”.

O maqueiro Kleber Pereira, que há 1 ano trabalha na unidade, também destacou sua felicidade em participar da ação.

“É gratificante ver as crianças felizes aqui no hospital, principalmente porque estão enfrentando momentos difíceis no dia a dia. Não tem palavra que defina a alegria de apoiar esses vitoriosos, essas crianças guerreiras daqui do HEC”.

O COI possui cerca de 400 crianças cadastradas no serviço, contando com 13 leitos para internação e capacidade de 25 atendimentos/dia em ambulatório, bem como 36 colaboradores alocados no setor.

Os principais tipos de câncer hoje que acometem as faixas etárias infanto-juvenis de 0 a 18 anos ainda são as leucemias e linfomas, seguidas por tumores do sistema nervoso central.

O Hospital Estadual da Criança é uma unidade da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia – Sesab, gerida pela Liga Álvaro Bahia.

A unidade possui 240 leitos de internação e 31 de emergência e, em 2019, realizou 70 mil procedimentos ao total.