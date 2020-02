O Mercado de Arte Popular, Zadir e as birutices da Feira

Zadir Marques Porto não diz ‘maluco’, ele lhe chama de “biruta”. É pior, acho, maluco pensa, pode ser ‘beleza’, mas o biruta vai levado pelo vento e só de vento tem noção…

Entre essas duas categorias de aluados, a de ‘biruta'”, parece ao decano jornalista Zadir”, é mais adequada aos da Feira, cidade princesa em birutices de todos os tamanhos e variações.

E porque hoje é sábado vamos registrar a birutice do dia: a Prefeitura proibiu show de música no palco do Mercado de Arte Popular de Feira de Santana. Show só de mímica, mudo.