Targino depois da conversa com Ronaldo fala em “juntar pra ganhar eleição”

Depois de conversar com o ex-prefeito José Ronaldo dentro do carro,por duas horas, o deputado Targino Machado saiu falando em “ganhar eleição“. Mas não a dele, e sim a do “grupo”.

Depois de deixar o ex-prefeito em casa, Targino estava “manso”:

“Em vez de a gente aprofundar as divisões a gente prefere juntar porque o objetivo de José Ronaldo é o mesmo que o meu: ganhar a eleição”, disse ao site Acorda Cidade.

E completou:

“A eleição deste ano é atípica. É a primeira vez em 20 anos que estamos vendo o grupo político que está no poder, com divisões”.

É como disse o filósofo citado pelo jornalista Adilson Simas:

“a candidatura caiu do telhado” em duas horas de conversa.