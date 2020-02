Prefeitura de Feira faz nova tentativa para implantar Zona Azul

A última tentativa de implantar estacionamento Zona Azul em Feira de Santana foi em 2017 quando a Prefeitura de Feira revogou a licitação realizada naquele ano.

Em 2013 também foi anulada outra licitação de Zona Azul depois que todas as empresas foram inabilitadas pela Comissão de Licitações.

Na década de 1990 o sistema chegou a ser implantado mas por poucos meses, após serem detectadas corrupções da empresa concessionária.

Nesta sexta,21, a Prefeitura publicou novo decreto regulamentando o sistema e anunciando para breve uma licitação para escolha do concessionário.

A concessão será deferida pelo prazo máximo de 10 anos, permitida a prorrogação por igual período ao definido no Termo de Concessão.

O decreto lista as ruas e avenidas onde serão implantadas as zonas. O estacionamento rotativa vai aumentar o fluxo de veículos no centro da cidade.

O novo Plano Diretor da cidade não prevê estacionamento rotativo mas estimula a iniciativa privada à construção de edifícios garagens no centro da cidade.

