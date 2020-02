Tito Pereira Quarteto, uma maneira de viver a música brasileira

Quem esteve no Container Mall, nas últimas quintas-feiras, não imaginava que ia ouvir um grupo tão criterioso e cuidadoso com o seu repertório e com a maneira de viver a música brasileira.

A temporada ‘Container Instrumental’, promovida pelo referido espaço e pela Cervejaria Sertões, recebeu nas últimas semanas o grupo Tito Pereira Quarteto, um trabalho de música instrumental de Feira de Santana que traduz um pouco da riqueza cultural e da diversidade musical dessa cidade.

“Baião Swingado”, “Mata Virgem” e “Alegria, esta que concorreu prêmios na Educadora FM e homônima ao último disco desse artista, foram algumas das canções gravadas pelo pianista Tito Pereira e que fizeram parte do repertório dedicado ao projeto Container Instrumental.

Além de composições autorais que mesclaram entre canções com voz e outras instrumentais, o artista tocou versões bastante conhecidas de variados compositores populares, a exemplo de Tom Jobim, Luiz Gonzaga, Edson Gomes, dentre outras referências que destacaram a diversidade musical desse grupo.

Para Tito Pereira, que participou, exclusivamente, das últimas cinco edições do Container Instrumental, o projeto despertou o interesse de um público não só familiarizado com a música instrumental, mas um público bastante diverso e atendo a novas experiências sonoras.

“Ter um espaço com a diversidade de público, com a diversidade de culinária e bebidas num lugar só, e ter a oportunidade de fazer música instrumental, MPB, e as pessoas pararem para ouvir – umas estranham, outras aprendem e outras curtindo – faz a gente ficar muito feliz com o convite da Sertões e do Container”, destacou Pereira que além de possuir um trabalho reconhecido na Bahia é um dos artistas mais engajados no fomento da música instrumental em Feira de Santana.

O grupo Tito Pereira Quarteto conta com os músicos Felipe Azevedo na flauta transversal e sax, João Oliveira no contrabaixo e Robson Souza na bateria. O Container Mall e a Cervejaria Sertões ficam localizados na Avenida Maria Quitéria, número 2011, em frente à Faculdade Nobre – FAN.

Sempre a partir das 20 horas, aberta ao público.

Tito Pereira-Instrumentista cantor e compositor de Feira de Santana, já trabalhou com importantes nomes da música brasileira, como Xangai, Waldick Soriano e Geraldo Azevedo. Tem dois Cds lançados: “Ânima Trio” e “Alegria”. Atua também como produtor musical em vários projetos como o Festival Literário e Cultural de Feira de Santana – Feira do Livro (FLIFS), desde 2010, a Jam Na CUCA e o Jazz no MAC – Museu de Arte Contemporânea. Nesses projetos ajudou a trazer para palcos feirenses grandes nomes da música instrumental baiana, como o guitarrista Mou Brasil, o grupo Matita Perê, o Grupo Garagem, Joatan Nascimento, Marcelo Galter, Alexandre Montenegro, Borega e Ivan Huol. Iniciou em 2014 carreira solo, apresentando ao público composições instrumentais e cantadas, misturando gêneros musicais tipicamente brasileiros como o baião, com ritmos consagrados pelo mundo, como a salsa e o jazz. Participou de diversos festivais, como o Recôncavo Jazz Festival e o Bahia Jazz Festival em 2017 e o Feira Noise Festival em 2018. Em 2019 participou do projeto “Sons da Bahia” promovido pelo SESC de Feira de Santana.

Foto: Manoel Sama