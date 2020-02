Nove alunos do Colégio Coriolano Carvalho são músicos na Filarmônica 25 de Março

Nove alunos do Colégio Coriolano Carvalho, em Feira de Santana, fazem parte da Banda de Música da Filarmônica 25 de Março há três anos:

Isabelle,Júlia , Layane, Gabriel, Welton, João, Felipe, Raphael, Stanley e Weverton.

O ingresso deles se deu através da Escola de Música Maestro Estevam Moura. Nesse local são ensinados além da teoria musical e técnica instrumental, os valores filosóficos da instituição essenciais para a vivência no grupo.

“Crianças e jovens têm a oportunidade de ingressar no mundo da música através de aulas regulares, totalmente gratuitas e abertas à comunidade. As aulas são realizadas três vezes na semana no horário das 17h30min às 19h30min no Centro Comunitário Ederval Fernandes Falcão, localizado na Rua Deraldo Alves Costa, 171, Paróquia Senhor dos Passos, bairro Baraúna”, explica o maestro Antonio Neves.

As matrículas também são realizadas neste centro comunitário.

Na última quinta-feira (20) o Colégio Estadual Coriolano Carvalho, que fica localizado no bairro sobradinho, recebeu a primeira edição do projeto Coreto Cultural, que consiste na realização de apresentações didáticas em escolas públicas pela Banda de Música da 25 de Março.

O projeto tem o patrocínio da Belgo Bekaert Arames, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e é produzido pela Sociedade Filarmônica 25 de Março, realizado pelo projeto Favela é isso Aí, pela Secretaria Especial da Cultura, pelo Ministério da Cidadania e pelo Governo Federal