Primas se juntam e criam Super Bazar Sustentável

Incentivar a cultura sustentável com a reutilização de roupas e calçados usados. Este é o objetivo de Clécia Azevêdo e Viviane Silva, primas e idealizadoras do I Super Bazar Sustentável, que será realizado no próximo sábado (29), na Rua Neropolis, n 154, bairro Campo Limpo (próximo a Escola Edite Nunes e vizinho a Casa das Frutas), em Feira de Santana.

Aproximadamente 500 peças, entre roupas, livros, artigos para o lar, calçados e tantos outros itens serão expostos em uma aconchegante estrutura para receber os adeptos da moda sustentável e econômica. Os novos e usados do bazar serão comercializados por valores baixíssimos, sendo o menor por R$1,00 até R$ 30,00.

Os interessados em visitar o brechó das primas poderão escolher um horário durante todo o dia de sábado para apreciarem e comprarem os produtos e acessórios com baixo preço.

“A nossa proposta é vender produtos de baixo valor e com qualidade, sendo que assim estaremos estimulando o outro a economizar, ficar mais bonito e gastar pouco dinheiro. Escolhemos preços justos e nossa meta é atingir a todo público”, explica Clécia, uma das organizadoras