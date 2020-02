Em Feira de Santana no dia 6 de março, sexta-feira, 20h, no Teatro Margarida Ribeiro.

Participações especiais: Carlos Pita, Antônio Moreira, Cescé Amorim e

Filarmônica 25 de Março.

Os ingressos serão vendidos a R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

A venda de ingressos está sendo só na Central Mix, no shopping Boulevard.

No dia do espetáculo, se não estiver esgotado, serão colocados à venda na bilheteria do Teatro Margarida Ribeiro.

