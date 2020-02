UEFS comemora o dia do paleontólogo com mini-cursos e mesa redonda

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), em comemoração ao dia do Paleontólogo, realiza diversas atividades no dia 7 de março, no Museu de Zoologia (MZFS). As atividades são direcionadas aos graduandos e pós-graduandos da instituição e de outras universidades.

Entre as ações estão palestras com a professora Carla Cassini (UESC) e o Professor Mário Dantas (UFBA), também ocorrem minicursos e a mesa-redonda: “O que acontece na paleontologia baiana?”.

Nesta ocasião, profissionais e estudantes de paleontologia apresentam à comunidade as ações que vêm sendo desenvolvidas em suas instituições, ligadas à pesquisa e à divulgação desta ciência.



Para inscrições antecipadas contatar o e-mail [email protected] com.