Prefeitura confirma 16 atrações para a Micareta de Feira

As atrações até agora confirmadas para se apresentarem na Micareta de Feira de Santana 2020 comprovam que o maior carnaval fora de época do país é uma festa da pluralidade. Diversos ritmos musicais estarão presentes para agradar todo tipo de folião.

Foram 16 atrações divulgadas através do Diário Oficial Eletrônico, disponível para consulta pública com os valores, duração dos shows e data de apresentação. Do arrocha, ao axé, passando pelo frevo, o sertanejo, o samba e o reggae. Não vai faltar estilo musical.

Uma das grandes novidades desse ano, divulgada pelo secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Edson Borges, é o cantor Alceu Valença. Será sua primeira apresentação na festa momesca. O cantor Dilsinho também será uma novidade na Micareta. Ele se apresenta no domingo, 26 de abril.

Representando o samba, o cantor Xande de Pilares se apresentará no sábado, 25. O arrocha estará representado por uma das grandes atrações da atualidade: a banda Unha Pintada. Sucesso por onde passa, o grupo vai fazer a sofrência dos foliões na abertura da Micareta, quinta, 23.

Já estão confirmados os grandes sucessos do axé. Bell Marques (quinta, 23), Cheiro de Amor (sábado, 25), Durval Lelys (domingo, 26), Saulo (domingo, 26) e Chiclete com Banana (sábado, 25) e Chicana (sexta, 24) compõem a grade de atrações, junto com Jau (domingo, 26) e Gerônimo (quinta, 23).

O pagode baiano, que já é marca registrada na festa, vem com as apresentações de Harmonia do Samba (sexta, 24), Parangolé (quinta, 23), É o Tchan (sexta, 24) e Edcity (sábado, 25).

A banda Tribo de Jah representa o reggae. Em breve mais atrações serão confirmadas pela Prefeitura de Feira de Santana. A Micareta será realizada entre os dias 23 e 26 de abril.