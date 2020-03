Feira não faz parte do grupo ativo de transmissão do corona vírus

A infectologista Melissa Falcão, dos quadros da Secretaria de Saúde, foi designada pelo prefeito Colbert Martins Filho coordenadora do Comitê Gestor Municipal de Controle ao Coronavírus, em Feira de Santana.

O grupo de trabalho, instalado no fim de tarde desta sexta-feira, 6, entrou em ação para acompanhar uma mulher que reside em Feira de Santana e contraiu o coronavírus na Itália, único caso no estado da Bahia, até o momento.

Melissa Falcão diz que não há motivo para “maiores preocupações”, em razão da existência desta primeira paciente na Bahia. Feira de Santana e o Estado não fazem parte de grupo ativo do coronavírus, informa.

“Este caso é isolado e importado. No Brasil, não há transmissão entre pessoas residentes no país”. Todas adquiriram o problema em viagem a Itália

Além da especialista em infectologia, fazem parte do Comitê a secretária de Saúde, Denise Mascarenhas, a chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica do órgão, Francisca Lúcia Oliveira, a enfermeira sanitarista Maricélia Maia, referência no município em arboviroses, e a também enfermeira Lanna Portugal, referência técnica em Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

“Com o registro do coronavírus em uma mulher que reside em Feira, criamos este grupo especializado para intensificar os cuidados, preparando a cidade para um ciclo de transmissão que esperamos jamais atingir”, afirmou o prefeito.

O Município apenas foi informado deste caso nesta sexta-feira por volta das 10h, pela Secretaria Estadual de Saúde, que notificou a suspeita e acompanhou a paciente desde que ela passou por uma clínica de Salvador, em seu retorno da Itália. Segundo o prefeito, a partir deste momento, em que oficialmente a Secretaria Municipal de Saúde foi comunicada, “iniciamos a adoção das providências”.

O prefeito Colbert Filho informa que o hospital de referência na Bahia para a necessidade de internamento de pessoas que venham a enfrentar o coronavírus é o Couto Maia, da capital. Observa que, no Brasil, o preconizado pelo Ministério da Saúde é o isolamento do paciente em seu próprio domicílio, em casos que não apresentem risco de morte.

A mulher que mora em Feira de Santana e pegou o coronavírus na Europa está assintomática – ou seja, não apresenta os sintomas clássicos, o que reduz significativamente a possibilidade de transmissão. Encontra-se em casa, em situação de isolamento dos familiares e sob monitoramento da Vigilância Epidemiológica Municipal.

Na próxima segunda-feira, 9, se encerra o tempo de contágio e ela poderá retornar normalmente as suas atividades.