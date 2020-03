“Quero um Vice que me ajude a governar Feira”, diz Carlos Geilson

Pré-candidato a prefeito de Feira de Santana pelo Podemos, o ex deputado Carlos Geilson disse ao Blog da Feira que quer um vice que o ajude a governar, caso ele seja eleito em outubro.

“Eu não quero um vice decorativo“, diz nessa entrevista. Leia:

– Já existem conversas sobre o cadidato(a) a vice?

Carlos Geilson – Conversas incipientes pois dependem do arcabouço de partidos que estará em nosso projeto. Uma definição agora ,com muita antecedência, sem um debate amplo, pode nos limitar e lá adiante termos que fazer uma substituição que provoque um grande desgaste. As conversas existem,mas de forma muito criteriosa.

– O que você pensa sobre isso? Tem um perfil?

Carlos Geilson – É necessário que discutamos os nomes dentro dos partidos que acenam caminhar conosco. Que tracemos o perfil desse(a) companheiro (a) de chapa.Que ele seja uma figura agregadora, que tenha a filosofia de servir à sociedade, que não seja uma figura egocêntrica,essencialmente vaidosa que possa comprometer um projeto de cidadania.O perfil é exatamente esse, ser uma pessoa antenada com as coisas da cidade, que possa contribuir não apenas com voto mas,em uma possível vitória, com missões dentro do governo

Qual seria (será) a atribuição que você dará a ele (a)?

Carlos Geilson – Quando for escolhido(a) e tiver características que se enquadrem dentro dessa ou daquela função…É muito prematuro dizer qual será porque porque essa pessoa pode não se enquadrar no que eu disser neste momento. Mas vai ter sim. Eu não quero vice decorativo.Quero um vice que ajude a governar. Que tenha poder de articulaçao e colabore com a administração. Esse vice tem que ter o seu espaço e identidade com o nosso projeto de valorização da cidadania.