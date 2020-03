Núcleo de Educação de Feira faz homenagem a professoras aposentadas

Neste domingo, dia 8, comemora-se o Dia Internacional da Mulher, a data convidativa a refletir sobre a condição feminina no mundo e a debater a questão da igualdade de direitos entre mulheres e homens foi festejada ontem (07), pelo Núcleo Regional de Educação de Feira de Santana ( NRE-19).

Com o tema “Mulheres de Fibra Professores de Ontem, Hoje e Sempre”, o evento ocorreu nas dependências do Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães e foi prestigiado por centenas de professores, em sua maioria aposentados.

As boas vindas aos convidados foram realizadas pelo professor Ivamberg Lima, diretor do NRE -19. Após calorosos abraços, apertos de mãos e fotografias, os convidados foram contemplados com belíssimas rosas e bilhetes dando-os o direito a participarem de sorteios de brindes.

Um farto café da manhã foi servido aos professores ( em atividade e aposentados), diretores de escolas e demais servidores.

Com riquíssimo repertório musical, o grupo Júlio Acústico Som animou o evento e a “pista de dança” ficou lotada.

Em seu breve discurso Ivamberg lembrou do velho ditado que diz, sempre atrás de um homem de sucesso, existe a presença de uma mulher.

“ Como é importante a presença feminina ao nosso lado. Quantas vezes estamos a ponto de desabar e a mão forte a nosso lado é da nossa companheira”.

O diretor abriu um cadastro para professores interessados em fazer parte de um banco de serviços e decretou que esse encontro será anual, passando a fazer parte do calendário de eventos do Núcleo da Educação.

Ivamberg Lima finalizou a sua fala lembrando que, “ para existir a famosa igualdade entre os sexos, nós é que temos que melhorar muito…Assim sendo, quero parabenizar a TODAS as mulheres, sem qualquer exceção pelo DIA INTERNACIONAL DA MULHER que, realmente merece ser comemorado e, para tanto, desejo a todas muitas felicidades, e meu muito obrigado por serem essas criaturas maravilhosas que são”.

Uma das organizadoras do encontro, a professora e diretora do Colégio Estadual Gastão Guimarães, Alfreda Xavier, ressaltou que buscando principalmente a valorização do professor aposentado, todos os objetivos do evento foram alcançados. “ Hoje são eles, amanhã saremos nós”.

Falando em nome de todos os colegas aposentadas, a professora Ana Angelina Verena de Morais sintetizou :“envelhecer juntas é bem melhor do que envelhecer sozinha. O professor Ivamberb está de parabéns por essa brilhante e inesquecível iniciativa”.

“ Até que enfim lembraram dos aposentados, um gesto simples, porém de um valor imensurável”, disse a professora Maria Pires.

Professora Eliane Kátia de Oliveira Silva Lopes :”é uma forma carinhosa de evidenciar homens e mulheres até então esquecidos , mas que contribuíram com a formação de toda uma geração de crianças, jovens e adolescentes. Sem nós professores, uma sociedade não existe”.

Outra que externou o seu contentamento com a festa foi Rita Jambeiro, “ vejo todos realizados com a homenagem, como é maravilhoso ser valorizada como ser humano e como professora!”.

Com o deputado estadual Robinson Almeida ( PT) e outras lideranças políticas, o deputado federal Zé Neto ( PT) , pré candidato a prefeito de Feira de Santana, também levou o seu carinho aos professores.

Durante a sua fala, Neto lembrou-se das dificuldades encontradas por sua mãe após se aposentar como professora e falou da importância do evento como uma maneira de valorizar os professores aposentados. “Parabéns Ivamberg pela iniciativa, esse evento nos levar a refletirmos a necessidade de outras ações dessa natureza”,

Na palestra o psicólogo Kleber Fialho abordou a necessidade do professor aposentado sair da ociosidade e buscar alternativas de lazer e profissional.

“Tire o seu carro da garagem, não deixe enferrujar parado”, provocou.