Obras de saneamento e abastecimento de água beneficiam 100 mil em Feira

Cerca de 100 mil moradores de Feira de Santana são beneficiados com a ampliação da rede de esgoto e com um Centro de Reservação de Água, inaugurados nesta segunda feira (9), pelo governador Rui Costa. Os equipamentos representam investimentos de R$ 60 milhões. Na ocasião, Rui também autorizou a implantação de 2,3 mil metros de tubos editores e a licitação de mais 27 quilômetros de tubulações das 1ª e 2ª etapas do Sistema Produtor e Adutor de Abastecimento de Água do município.

O governador destacou que foram investidos, de 2009 para cá, cerca de R$ 600 milhões em tratamento de água e esgoto, apenas em Feira de Santana. “Hoje nós estamos fazendo aqui, na minha 24ª visita a Feira de Santana como governador, mais inaugurações e autorizando o início de novas obras e novas licitações. Estas obras que estamos entregando e iniciando hoje fazem parte de um investimento maior, de R$ 243 milhões, no chamado Sistema Produtor e Integrado de Abastecimento de Água de Feira de Santana”.

A dona de casa Graciele Siqueira, 28 anos, mora com o marido e três filhos em uma casa próxima ao Centro de Reservação. “Melhorou bastante porque antes faltava muita água, e quando voltava não estava tão limpa. A água é essencial para fazer os serviços de casa”.



Obras

A inauguração do Centro de Reservação Feira Leste beneficia quase 70 mil moradores dos bairros Jaíba, Industrial BR-324, Parque Lagoa Salgada, Parque Lagoa Subaé, Santa Mônica 1 e 2, Santo Antônio dos Prazeres, Parque Getúlio Vargas, Caseb e Conceição 2.

A ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Feira de Santana da Bacia do Subaé beneficia aproximadamente 34 mil habitantes dos bairros Aviário, Panorama, Sítio Matias, Feira VII, Luciano Barreto, Francisco Pinto, 35º Batalhão de Infantaria, Fraternidade e Tomba.A obra aumentou em 7% o índice de cobertura, passando de 56% para 63% dos habitantes atendidos com sistema de tratamento esgoto.

Também em Feira, está sendo realizada a ampliação do Centro de Reservação de Feira – Tomba, que vai beneficiar, até 2030, 401 mil habitantes nos bairros do Limoeiro, Tomba, Mochila, Viveiros, Panorama, Aviário, Feira Nove, Feira X, Jardim Acácia, Chácara São Cosme, Ponto Central, Serraria Brasil, Jomafa e Vila Olímpia até 2030,



Outras ações

Rui entregou também duas ambulâncias, uma para o Hospital Clériston Andrade e outra para o Hospital Dom Pedro de Alcântara. Ele também informou que estão sendo investidos R$ 55 milhões na ampliação do Hospital Clériston Andrade.