Prefeito afirma que não está em análise, por enquanto, suspensão da Micareta

Não há razão, neste momento, em virtude de dois casos confirmados do coronavírus no município, para uma decisão de cancelamento da Micareta 2020, afirma o prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins Filho. O chefe do Executivo, profissional da medicina, observa que o quadro se encontra sob controle, até aqui.

Segmentos da imprensa tem interpretado equivocadamente sobre uma consulta do Ministério Público, acerca do assunto. Tem sido divulgado que a Promotoria de Justiça propôs o cancelamento da Micareta, o que não é verdadeiro. Um promotor solicitou das secretarias Municipal e Estadual de Saúde informações sobre o risco de transmissão do coronavírus durante a festa. A resposta ainda não foi dada e o assunto será devidamente examinado pelos técnicos.

Colbert Filho informa que em Feira de Santana o Comitê Municipal de Acompanhamento das Ações de Controle ao Coronavírus tem obtido êxito em seu trabalho, desde que foi criado na semana passada. Exames de familiares com as quais as duas mulheres infectadas mantiveram contato deram negativo, o que significa que o vírus não está em cadeia de transmissão neste Município.

Para o prefeito, é preciso aguardar, antes de se tomar uma decisão que impactaria fortemente na economia e nas expectativas de milhares de feirenses que esperam o ano inteiro pela Micareta. “Saúde à frente de tudo, essa é a prioridade. As portas estarão sempre abertas para a análise de fazer ou não a festa, o que dependerá do andamento desse controle do vírus em nossa cidade. Devemos ter muita cautela para não haver precipitações”.