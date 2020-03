Custo da cesta básica em Feira aumenta pelo quarto mês, diz estudo da UEFS

O valor dos 12 produtos da cesta básica aumenta pelo quarto mês consecutivo em Feira de Santana e já encerra fevereiro com uma elevação de 7,27% em relação a janeiro. A alta, observada desde novembro de 2018, já acumula 20,11% nos últimos três meses. Essas são as conclusões de um estudo do Departamento de Ciências Econômicas da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) publicado no Boletim de Fevereiro de 2020 da Cesta Básica Feirense.

O custo da cesta básica em fevereiro representou um comprometimento de 37,18% do salário mínimo líquido (após descontos previdenciários) de R$ 961,40. Esse percentual foi um pouco maior do que o apresentado no mês anterior, quando ficou em 34,90%.

Para a aquisição da cesta, o trabalhador precisou despender 81 horas e 46 minutos do seu tempo de trabalho, trata-se de um tempo de trabalho superior ao calculado em janeiro em cerca de 5 horas.

Leia o Boletim completo abaixo: