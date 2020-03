Efeito coronavírus: Belgo Bekaert Arames adia a Mostra da Diversidade na Feira

Com base nos últimos acontecimentos relativos ao surto de coronavírus, incluindo casos confirmados em Feira de Santana, a Belgo Bekaert Arames, em conjunto com a ONG “Favela é Isso Aí” e em comum acordo com a Prefeitura Municipal, decidiu adiar a “Mostra da Diversidade Cultural” agendada para acontecer neste domingo (15), na Praça e Casarão Fróes da Motta .

A Belgo Bekaert tem tomado medidas para preservar a saúde de seus empregados, familiares e toda a comunidade frente à rápida disseminação do vírus e esta decisão reflete a preocupação da empresa em contribuir para redução de sua disseminação.

Por esse motivo, as programações de março, abril e maio do Programa Belgo Bekaert Forma e Transforma foram adiadas em todos os municípios que recebem as ações culturais.

A empresa reforça que todos os programas sociais realizados serão retomados tão logo a questão seja normalizada.

