Hospital Clériston Andrade comemora 36 anos nesta sexta-feira

O Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), maior hospital público do interior da Bahia no atendimento de média e alta complexidade, está completando 36 anos, dia 15 de março de 2019 (domingo). A data será celebrada nesta sexta-feira (13), com ações também alusivas ao Dia Internacional da Mulher (08 de março).

Serão realizadas apresentações culturais, espaço de beleza, palestras e almoço comemorativo para os servidores (ver programação).

De acordo com a direção do hospital, a maioria dos funcionários do HGCA é do sexo feminino.

“O Clériston está completando idade nova e nada melhor do que comemorar homenageando também nossas servidoras, que eu costumo chamar de mulheres guerreiras, pelo trabalho e dedicação para com o HGCA”, comemorou José Carlos de Carvalho Pitangueira, diretor-geral do HGCA.

O Hospital Clériston Andrade possui atualmente 300 leitos e a maior emergência de Feira de Santana e região. O hospital é referência para casos mais graves, politraumatizados e atendimentos de alta-complexidade. A unidade oferece atendimento de urgência e emergência e também diversos procedimentos eletivos.

Programação – Aniversário:

08h Abertura no Corredor Principal

Dr. José Carlos Pitangueira

08:10h Coral do HGCA

08:30h Palavras de Benção

09h – 16h Espaço da Beleza no antigo C.O. para as Trabalhadoras de Saúde/SIAST

09h – 12h Espaço da Beleza para as Pacientes da Clínica Médica e Cirúrgica/

Humanização

10h – Ação Musical nas Enfermarias/ Humanização

11h – Palestra com a Sexóloga – Mayra Santana

Auditório do HGCA

12h – Almoço Comemorativo e aberto para todos os Servidores do HGCA