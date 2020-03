Nota do prefeito Colbert Martins sobre a Micareta de Feira

Cuidar das pessoas vem de minha educação, do exemplo que tive em minha casa e da minha profissão. Antes de ser prefeito, sou médico. Estou acompanhando as notícias do Coronavírus desde os acontecimentos iniciais no exterior. A partir das suspeitas do primeiro caso em Feira de Santana, mobilizamos toda a nossa equipe, seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde.

Instalamos o Comitê de Acompanhamento das Ações de Controle ao Coronavírus, para tratar exclusivamente destes casos. Acompanhando as pessoas que foram infectadas e examinando todos aqueles que tiveram algum tipo de contato com elas neste período.

Ouvindo as recomendações dos especialistas, assim como em todos os eventos no mundo, também decidimos adiar a nossa tradicional Micareta, que há mais de oitenta anos movimenta Feira de Santana. Uma orientação que será aplicada em todos os eventos do município, que envolva aglomeração de pessoas, até que a situação seja normalizada.

É importante neste momento, mantermos a ordem e a tranquilidade, buscando as orientações corretas sobre os cuidados que devemos tomar. Informo à todos, que não pouparemos esforços para atender pacientes que venham a ter sintomas e realizar os procedimentos necessários.

Como cidadão feirense, lamento termos que adiar a micareta. Tenho a consciência tranquila de que esta é a melhor decisão. Sei que é a nossa maior festa, que seria um momento de felicidade, porém nossa maior alegria é com a saúde de nossa gente.

Colbert Martins, prefeito de Feira de Santana