PT de Feira: previsão é eleger quatro vereadores este ano

Na noite de sexta feira, 13, em reunião na Pousada Central, no centro da cidade, o PT de Feira de Santana reuniu pré- candidatos a vereadores no intuito de prepará-los, apresentar o projeto partidário e discutir estratégias para a próxima eleição municipal.

A chapa será formada por dez mulheres e 22 homens, entre eles Alberto Nery, o único candidato da chapa de mandato.

Segundo o presidente em exercício do Diretório do PT na Princesa do Sertão, Gerinaldo Costa ( a presidente Ivannide Santa Bárbara encontra-se licenciada) “o objetivo desse encontro é mobilizar a militância para garantir êxito no processo eleitoral”

“Estamos incorporando o espírito Petista na sua essência que é, superar dificuldades e obstáculos”, disse.

“Teremos uma disputa bastante acirrada, porém, acredito que iremos eleger quatro companheiros”, prevê Gerinaldo.

A previsão de Gerinaldo em eleger quatro vereadores do partido fortaleceu o otimismo dos pré-candidatos como o professor Ivamberg Lima (foto):

“Essa previsão fortalece a nossa caminhada, vamos à luta”

Pré- candidato ao cargo de prefeito, o deputado federal Zé Neto disse acreditar na vitoria do partido e provocou os adversários:

“um candidato nosso vale mais do que mil deles. Vamos para cima da vitoria com todo gás“.