UFRB abre vagas para coralistas no Canta Coral

O Canto Coral da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) está ofertando vagas para coralistas. As inscrições para as audições devem ser feitas exclusivamente por meio de formulário online disponibilizado no menu “Seleções” do site da Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT), até o dia 26 de março de 2020.

As audições serão feitas no dia 31 de março, na sede da PROEXT, localizada no campus de Cruz das Almas, pelo Maestro Alípio Martins. No ato da inscrição, o candidato deve manifestar se deseja fazer a sua audição no período da manhã ou da tarde.

O Programa Canto Coral desenvolve projetos integrados de formação, qualificação e manutenção de corais. Com atuação na UFRB em escolas públicas e instituições de assistência social, o Programa tem como principais ações o coral adulto da UFRB e a formação de um coral infantil na Escola Municipal Joaquim Medeiros. O coro, criado em 2007, é a mais antiga ação do Programa e é constituído por membros da comunidade acadêmica e local.

O Coral realiza dois ensaios semanais, na segunda-feira e quarta-feira, das 17h às 19h, na sala multiuso da PROEXT. O Programa também realiza rodas musicais no Lar dos Idosos de Cruz das Almas e o Luau do Coral, na lua cheia de cada mês, no campus de Cruz das Almas.

Inscreva-se pelo formulário online.

Saiba mais sobre o Canto Coral.

Relacionado