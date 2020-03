Cordel de Nivaldo CruzCredo faz alertas sobre o coronavírus

Em tempos de CORONAVÍRUS 2019, é de autoria do professor, radialista e divulgador da cultura popular em Feira de Santana, Nivaldo CruzCredo:

Nem vírus, nem bactéria,

Nem perigo, nem doença,

Se meu povo tem a crença

Que toda, toda miséria,

Seja de qualquer matéria,

Só se vive e prolifera

Ou morre e degenera,

Se ele mesmo bem quiser,

Todo poder do povo é

E não é nenhuma quimera.

Só seguir as instruções

Q’estão sendo divulgadas

Mas cuidado com as ‘Feikadas’

Só aceite informações

E até mesmo opiniões

De fontes de confiança,

Daí pode entrar na dança

Que tudo já deu certo,

Você é mesmo esperto,

Se tornou uma esperança.

Sem beijo, sem abraço

e sem aperto de mão,

Não mata ninguém não,

Nem também traz embaraço

Tenha vontade de aço,

Que isso tudo vai passar,

E vamos um dia contar

Como vencemos o mal,

De forma sensacional

Pode em mim acreditar.

A higiene pessoal

Não pode aqui faltar,

Quando em algo pegar,

Não esqueça do tal mal,

Seja bem do racional

E lave bem cada mão,

Muita água e sabão

Ou use o alcool gel,

Faça assim o seu papel,

É essa sua missão.

Só saia da moradia

Em caso de precisão,

Se não for, não saia não,

Essa é a decisão sadia,

Não é hora da rebeldia,

É hora de ser humano

E saber que nesse plano,

A responsabilidade

É nossa capacidade

De viver por mais de um ano.

É esse mesmo o segredo

E comece a espalhar,

Boca no mundo a gritar,

Não precisa se ter medo,

Basta seguir o enredo,

Tomar esta decisão,

Cuidado com a situação,

Fazer bem a sua parte

E verás que essa arte,

Vai acabar com a maldição.

