Embaixador da China responde a Rui Costa

Yang Wanming, embaixador extraordinário e plenipotenciário da República Popular da China, respondeu no Twitter a uma postagem do governador da Bahia Rui Costa sobre o pedido de ajuda para deter o coronavírus feito por um consórcio de governos da região Nordeste do Brasil.

Sr. governador, Já recebemos a sua mensagem. vamos esforçar por isso.

O twitter do governador;;

Nós, governadores do #ConsórcioNordeste, oficializamos ao Embaixador Chinês, @WanmingYang, um importante pedido de ajuda para o combate ao novo #coronavírus no #Nordeste. Eles passaram por um momento semelhante ao que estamos vivendo agora e enfrentaram com sucesso a #COVID19

