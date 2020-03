Zé Neto defende suspender pagamento da dívida para fortalecer economia do país

Coronavírus: País deve parar de pagar dívida e fortalecer economia interna.

Temosque nos preparar para grandes dificuldades econômicas, durante a crise do coronavírus e na busca de retomada de nossa normalidade econômica.

Nesse cenário, os mais pobres serão os mais sacrificados e o setor informal será praticamente esmagado.

Mas não podemos esquecer do setor produtivo, especialmente industria, serviços e comércio, grandes geradores de emprego e renda em nossa economia, que vão precisar, e muito, de financiamentos e aportes financeiros governamentais novos e com condições muito especiais.

Assim, é exigível que o governo federal, imediatamente, suspenda pagamento de serviços de dívidas da União, especialmente para os que movimentam o setor financeiro especulativo do mercado financeiro internacional; fazendo com que seja prioridade as políticas de transferência de renda e os fomentos e investimentos públicos para o setor produtivo nacional.

Na próxima segunda, através bancada de deputados federais do PT, vamos pautar esse debate.

Os recursos financeiros do país devem priorizar plenamente o cuidado com a vida de nossa gente, especialmente os trabalhadores e os mais pobres, bem como o mercado de consumo nacional. Venceremos!!!

*Dep. Federal Zé Neto (PT-BA)*

