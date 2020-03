A primeira petista de Feira de Santana

Tempos idos

Há 38 anos – 1982

Foi em 1982 que o PT estreou nas eleições municipais em Feira de Santana.

Além do candidato a prefeito o médico Antônio Ozzetti que tinha consultório no Alto do Cruzeiro, o partido apresentou uma lista de candidatos a vereança com quinze nomes.

Além de ser a única mulher na chapa, Maria Renilda foi também a mais votada.

Por ordem alfabética, vale lembrar aqueles primeiros candidatos petistas:

Aécio Flávio O dos Santos

Alberto Campos Boaventura

Alfeu Gonçalves C Sobrinho

Antônio das Graças S Souza

Antônio Santana S Filho

Edivaldo de Oliveira Rios

Elson Abreu Silva

Gerinaldo Costa Alves

Jairo Cedraz de Oliveira

Joahy Guimarães da Silva

José Alves Ramos

José Rocha da Silva Filho

Luiz Resterihg Dontenbach

Maria Renilda Daltro Moura

Robson José Leal Lyra

