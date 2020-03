Grupo de estudantes de Comunicação da UFRB desenvolvem materiais informativos sobre o coronavírus

Informar a população sobre os cuidados, os riscos e as medidas que estão sendo tomadas em relação ao novo coronavírus (Covid-19). Essas são as premissas que norteiam a ação encampada por um grupo de estudantes do curso de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo e de Publicidade e Propaganda da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). O projeto tem como objetivo a realização de materiais como boletins para rádio, podcasts, spots e peças gráficas diversas.

De acordo com o professor Guilherme Fernandes, propositor do projeto, embora haja um empenho das empresas de comunicação, as informações não chegam a todos da mesma forma. “É preciso criar estratégias de falar diretamente a outros públicos. Como nós temos o compromisso com o Recôncavo, a ideia é justamente a de informar essa população”, explica o docente, que orienta toda a execução dos materiais, de maneira remota.

“Acredito que a Comunicação é de suma importância para a sociedade, especialmente nesse momento que surgem muitas dúvidas e notícias falsas. A UFRB tem um corpo de alunos engajados, críticos e com um excelente faro jornalístico. Estou muito orgulhoso e satisfeito com o material que estamos produzindo”, completou.

O conteúdo desenvolvido voluntariamente pelos estudantes será veiculado na programação de rádios e sistemas de rádio-poste em municípios como Feira de Santana, Salvador, Muritiba e outras cidades da região. Dentre as parcerias já firmadas estão a RBN Digital, a Rádio Geral, a Voz do Cruzeiro, a Rádio Alternativa FM e a Rádio Web Olha a Pititinga. Além disso, está prevista também a distribuição do conteúdo nas plataformas digitais.

Para Daniele Almeida, do sexto período de Jornalismo e uma das participantes da iniciativa, “é interessante pensar no acesso à informação de qualidade em tempos de pandemia”. “Espero entregar, no fim desse período, um material que dê um retorno para essa população que eu também faço parte”.

Todas as informações divulgadas pelo projeto são embasadas em notícias e informativos oficiais das autoridades responsáveis, tanto a nível local quanto mundial. O projeto agora busca outras possíveis parcerias, com sites e veículos, que possam expandir sua atuação.

Para acessar os boletins diários em áudio, clique aqui.

