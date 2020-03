Rádios dos capuchinhos adotam medidas preventivas contra coronavírus

A Rede de Rádio Comunicação Capuchinhos, responsável pelas emissoras Sociedade News FM e Princesa FM (Feira de Santana), Interativa FM (Itabuna) e Caraíba AM (Senhor do Bonfim), adotou medidas preventivas para evitar o contágio por Covid-19 dentro de suas dependências.

*Medidas de prevenção:*

– Redução da jornada de trabalho;

– Em sala com dois funcionários, as atividades estão acontecendo em revezamento – podendo permanecer apenas uma pessoa em cada turno;

– Os estúdios e espumas de microfones estão sendo higienizados com álcool isopropílico a cada troca de programa;

– Os repórteres de externa estão abastecidos com kits de proteção;

– Cada setor está abastecido com álcool em gel. Os banheiros passam por uma rigorosa limpeza diariamente;

– Ficou recomendado evitar convidar entrevistados no estúdio, assim evitando aglomerações. As entrevistas estão sendo gravadas por meio do Whatsapp;

– As poucas reuniões são realizadas em espaços abertos;

– Rodízio com os produtores dos programas.

A direção do grupo vem orientando e informando intensamente sobre as medidas, e entende a importância do cuidado com cada um de seus funcionários e terceirizados, que neste momento, saem de suas casas para levar com qualidade e credibilidade as informações sobre a pandemia de coronavírus.

