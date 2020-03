Rui entrará na justiça contra medida de Bolsonaro que mina esforços de combate ao coronavírus

O governador Rui Costa afirmou domingo (22) que questionará na justiça a constitucionalidade Medida Provisória 926 editada na sexta (20) pelo presidente Jair Bolsonaro. A MP centraliza na União quaisquer restrições excepcionais e temporárias ao transporte intermunicipal e estadual o que, na prática, impede ações de contenção do coronavírus que vinham sendo adotadas por estados como Bahia e Rio de Janeiro. Na Bahia, o governo já havia limitado os transportes intermunicipais nas cidades com casos confirmados de COVID-19.

O episódio é mais um na queda de braço entre Bolsonaro e os governadores. No domingo, em entrevista à Rede Record, o presidente atacou governadores e minimizou a pandemia de coronavírus: “Brevemente o povo saberá que foi enganado por esses governadores e por grande parte da mídia nessa questão do coronavírus”.

No vídeo, o governador baiano também anunciou a reativação de Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) no interior do estado, cobrou da União o credenciamento de hospitais estaduais pelo SUS e criticou a presidência: “é preciso que o governo federal faça alguma coisa e, se não conseguir fazer, pelo menos não atrapalhe os estados que estão tentando salvar vidas humanas”.

