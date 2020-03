Rui Costa e Acm Neto inauguram UBS juntos em Salvador

Hoje inaugurei, junto com o prefeito de Salvador @acmneto_, mais uma Unidade Básica de Saúde. Resolvemos antecipar as entregas das unidades a pedido do município para melhorar a rede básica de #saúde de #Salvador. diz a postagem da página no twitter do governador Rui Costa com a foto.

E ressalvou na sequência:

Essa UBS está localizada em San Martin e outras 4 ainda estão sendo construídas na capital. Gostaria de lembrar mais uma vez que essa unidade não será voltada para o atendimento da #covid19. Os baianos merecem todo o cuidado possível.

Como as eleições tendem para o adiamento, a convivência pacífica é melhor que o conflito.

